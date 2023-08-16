Фармацевты решили перезанять на фондовом рынке

21 августа планирует начать размещение трехлетних облигаций фармацевтическая компания ОЗОН. Это второй выпуск облигаций компании, размещение первого (ОЗОН-001Р-01) объемом в один млрд рублей под 13% успешно завершилось 29 марта 2023.

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Отдельно о целях второго выпуска не сообщалось, но средства от размещения первого выпуска предполагалось направить на пополнение оборотного капитала, погашение текущих долговых обязательств и исполнение обязательств перед контрагентами. Объем нового выпуска 700 миллионов рублей.

Фармацевтическая компания ОЗОН — один из лидеров отечественного фармацевтического рынка по производству дженериков. Компания создана в 2001 году, в 2003 году выпущены первые серии препаратов «Нитроглицерин» и «Каптоприл». В 2020 году ОЗОН зарегистрировала свои производственные площадки в ОАЭ, Ираке, Курдистане, Йемене, Камбодже. По данным AlphaRM, в 2022 году компания заняла второе место по объему продаж отечественных лекарств на розничном рынке с долей 2,23% (прирост продаж к предыдущему году +19%), пятое место по объему продаж отечественных лекарств на фармацевтическом рынке в целом с долей в 1,59% (прирост продаж к 2021 году +19%).

Это вполне укладывается в общерыночную тенденцию: по данным AlphaRM, в 2022 году у большинства российских фармацевтов продажи росли, как в рознице, так и в целом.