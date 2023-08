Fitch наносит новый удар – теперь по американским банкам

Прошло всего две недели после потери США высшего рейтинга от Fitch. Этого срока американскому фондовому рынку и без других плохих новостей могло бы не хватить на то, чтобы полностью придти в себя. Но они были. Всего неделю назад агентство Moody’s снизило или поставило на пересмотр рейтинги либо их прогнозы каждому четвертому банку из Top 100 США по активам.

Статья по теме: На США надвигается мощный долговой шторм

И не успели акции оправиться, как получили новый удар все с той же стороны. Вчера на CNBC прозвучали заявления аналитика Fitch Криса Вулфа о том, что рейтинги десятков американских банков могут быть резко понижены.

Когда это агентство две недели назад поступило аналогичным образом с США, гендиректор JPMorgan Chase Джейм Даймон на CNBC язвительно комментировал решение Fitch, как «смехотворное». Но теперь ему будет не до упражнений в остроумии. Едва ли это могло быть целью аналитиков, но они жестоко отомстили за себя: теперь тот же телеканал на весь мир сообщал, что крупнейшему банку США грозит понижение рейтинга.

Статья по теме: Деньги побежали из американских банков и акций

Акции JPMorgan Chase сразу же рухнули на 2,9%, позднее чуть отскочив. Вчера они закрыли торги падением на 2,6%.

Как заметил Крис Вулф, снижение его агентством рейтинга банковской отрасли США в июне было не замечено рынком, поскольку не привело к пересмотру оценок банков. Но его понижение еще на одну ступень (с AA- до A+) заставит перейти к персоналиям. Компания не должна иметь рейтинг выше, чем у отрасли, а AA- от Fitch имеют: JPMorgan Chase, Bank of America, Bank of New York Mellon и State Street.

Статья по теме: Moody’s вернуло США банковский кризис

И вторник акции Bank of America – второго по активам банка США – завершили в минусе на 3,2%. Bank of New York Mellon (13 место) подешевел на 1,7%, а State Street (15-е) – на 2,5%.

Но пересмотреть рейтинги Fitch в этом случае придется и каждому из более чем 70 банков США, которым оно их выдало. Уже одно снижение оценок ведущим финансовым учреждениям вынудит его рассмотреть варианты понижения для всех прочих. И у некоторых банков рейтинг может опуститься ниже инвестиционного уровня.

Это станет не только ударом по репутации, нервирующим клиентов банков и инвесторов, но и принесет ощутимые финансовые потери из-за роста стоимости привлеченных средств. А это уже сейчас отражается на котировках банковских акций.

Даже у Cathay General Bancorp и PacWest Bancorp, рейтинг которых от Fitch (BB+) уже ниже инвестиционного, они вчера рухнули на 4,1% и 3,7%. У Columbia Banking System (BBB+) акции вчера потеряли 4,9%, у East West Bancorp (BBB) – 4,8%, а у Western Alliance (BBB-) – 1,7%.

Впрочем, падали вчера вообще почти все банковские и финансовые акции. Ведь рынок получил очередное подтверждение подозрений в том, что проблемы, погубившие ранее First Republic, Signature, Silicon Valley и Silvergate, есть и у других банков.

Собственно, сомневаться в этом было даже странно, учитывая тот факт, что и условия работы, и подходы к ведению бизнесу у американских банков различаются не так уж сильно. Очевидно, что резкий рост ставок обесценил многие активы, приобретенные ими за десятилетие бесплатных денег.

Вся разница – в долях и соотношениях разных статей активов и пассивов. Для кого-то подъем ставки выше 4% был терпим, а для кого-то смертелен. Инсайдеры всё знают и ищут пути спасения, но снаружи банка это понять очень трудно – пока со временем сам собой из шкафа не выглянет очередной скелет. Рейтинговые агентства, впрочем, в этом плане находятся в лучшей ситуации, чем публика.

И вчера Крис Вулф заявил, что хотя окончательного решения по рейтингу всего сектора еще не принято, на этот раз риски и вправду есть. Он, правда, успокаивающе сообщил, что рейтинг может и остаться на уровне AA- еще лет на десять. «Но если он снизится, это будет иметь последствия», — заметил он.

И индекс KBW Bank потерял на закрытие торгов 3,4%, а KBW Regional Banking – 2,8%. S&P 500, упав на 1,2%, закрылся на минимуме более чем за месяц.