Газовый рынок Европы начинает трясти от новостей из Австралии

Газовые фьючерсы совершили еще один прыжок – взлетели на 18% на новостях о росте вероятности начала забастовки австралийских газовиков. Голландские газовые фьючерсы с поставками в следующем месяце достигли вчера в середине дня в Амстердаме 39,15 евро за МВт-час (411 евро за тысячу кубометров).

Ценообразование в газовом секторе – процесс сложный. В формировании цен участвуют много составляющих. Есть среди них, конечно, и главные. Сейчас на первое место по значимости вышли события в Австралии, где может начаться забастовка на трех крупных СПГ-заводах, принадлежащих Chevron Corp. и Woodside Energy.

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Ситуация в Австралии влияет на цены на газ в Европе скорее косвенно, чем напрямую, потому что европейцы австралийский сжиженный газ (СПГ) покупают редко. Гораздо реже, чем азиатские страны. Обстановка на СПГ-заводах на Зеленом континенте больше влияет на цены на газ в Азии. Выпадение из поставок, причем, речь идет о глобальном предложении газа сразу 10% в случае начала забастовок, приведет к тому, что азиатские страны начнут искать недостающий газ в других местах. Это, естественно, приведет к резкому обострению конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями, что, конечно же, отразится на ценах на газ и в Европе.

Поэтому все сейчас не только в Азии, но и в Европе пристально следят за ходом переговоров представителей профсоюзов газовиков и руководством Chevron и Woodside Energy. К сожалению, говорить о прорыве не приходится. Стороны заняли непримиримые позиции и договориться пока не удается. Это значит, что вероятность забастовок повышается, а с ней растут и цены на «голубое топливо».

Как сообщает Montel, прошедшие во вторник переговоры между газовиками и администрацией Woodside Energy хотя и позволили говорить о некотором сближении позиций, но до достижения компромисса еще далеко. Между тем, час Х приближается – профсоюзы должны принять решение о забастовке в пятницу, 18 августа.

«Предварительные переговоры между профсоюзами и акционерами СПГ-проектов не привели к прорыву,- цитирует Bloomberg аналитика Energy Aspects Ltd. Лео Кабуша.- Компромисс едва ли возможен без полной поддержки Offshore Alliance(профсоюз, объединяющий Австралийский профсоюз рабочих AWU и Морской союз Австралии). Между тем, посты в соцсетях показывают, что до этого еще далеко».

О переговорах между Chevron и газовиками пока не сообщается, но известно, что компания уже начинает сокращать число продаж на спотовом рынке газа с проекта Gorgon. Т.е. забастовка еще не началась, а поставки СПГ уже сокращаются.

С другого конца света тоже приходят неутешительные новости. Так, к примеру, отгрузка СПГ с американского СПГ-терминала в Корпус Кристи в Техасе, по данным BNEF, снизилась до 45,3 млн м³, что, как нетрудно догадаться, еще больше усилило давление на предложение.

Что касается Европы, то европейцы не сидят, сложа руки, и активно готовятся к началу отопительного сезона и предстоящей зиме. Подземные газовые хранилища наполнены на 80 с лишним процентов, т.е. намного больше среднего сезонного уровня, но вся проблема континента заключается в его большой зависимости и уязвимости от перебоев с поставками. Причем, не столько из далекой Австралии и даже менее удаленной Америки, сколько, например, от затягивания запланированных профилактических работ на СПГ-заводах в Норвегии, которая после отказа европейцев от российского газа стала главным его поставщиком на континент. К тому же, на этой неделе в Европу вторглась очередная волна жары. Причем, не только на юг, но и в такие северные страны, как Германия, где столбики термометров тоже превысили 30°.