Глава СПЧ предложил ставить мигрантов на воинский учет при получении ими гражданства России

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил одновременно с выдачей мигрантам российского паспорта и ставить их на воинский учет.

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Об этом пишет «Интерфакс».

«Есть ведь не только права, но и обязанности. И те люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство (...) мужчины, они должны и обязанности нести, например, защищать свою новую родину. Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно (...) И наше предложение синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет», — заявил глава СПЧ на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.

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По мнению Фадеева, на воинский учет должны вставать не только военнообязанные, а все мужчины, в том числе с проблемами со здоровьем и освобожденные от военной службы. «Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают, мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов», — пояснил председатель СПЧ, указав на необходимость в содействии максимальной интеграции мигрантов в российское общественное пространство.

Напомним, в прошлом месяце в России был принят закон, расширяющий границы для призывного возраста с 18 до 30 лет; кроме того, существенно повышаются штрафы за неявку и непредоставление сведений в военкомат.