Hugo Boss продаст российские активы и сфокусируется на оптовом бизнесе

Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG планирует продать активы в России и намерен переориентироваться на оптовый бизнес в стране.

Все активы и обязательства в РФ предназначены для реализации; в настоящий момент идут переговоры о продаже, сообщает пресс-служба концерна, представившая отчет за первое полугодие 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ», Hugo Boss «пересматривает бизнес-структуру в России» и находится в поисках решения, которое соответствовало бы бизнес-модели компании.

По словам экспертов, в условиях санкций концерн способен продолжать оптовые поставки в РФ, однако инвестиции в развитие на российском рынке пришлось остановить; при этом бренд, стабильно демонстрирующий хороший уровень продаж, востребован в премиальном фешен-сегменте — возможность сохранения сотрудничества с Россией хотя бы через оптовые поставки видится в этом свете перспективной.

В марте прошлого года Hugo Boss объявил о временном закрытии магазинов в РФ и приостановил все розничные операции и онлайн-продажи.

По данным годовой отчетности подразделения Hugo Boss в РФ, на конец прошлого года под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону; выручка «Хьюго Босс Рус» за 2022 год сократилась на 17% год к году, до 6,3 млрд руб., убыток составил 26,2 млн руб. против чистой прибыли в 406 млн годом ранее.

В 2021 году на Россию и Украину приходилось около 3% выручки компании, отмечает «Интерфакс».