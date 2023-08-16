Китай стремительно захватывает долю Германии на рынках ЕС

Китай все больше вытесняет продукцию Германии на рынках Евросоюза, говорится в исследовании Немецкого экономического института (IW).

Особенно это заметно в области передовых промышленных товаров, где пока Германия остается лидером. В некоторых секторах доля Китая в импорте ЕС только за два года до 2022 г. выросла на столько же или даже больше, как и за предыдущее десятилетие. Аналитики предупреждают, что существует риск остановки экономического двигателя Германии.

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После нескольких лет роста экономика Германии вступила в рецессию в мае. Ведущие немецкие экспортеры пострадали от проблем в цепочке поставок, инфляции и роста цен на энергоносители, что ставит под вопрос промышленное будущее европейской экономической державы.

"Эти результаты дают повод для беспокойства, учитывая вызовы, связанные с изменениями в энергетике, и проблемы с конкурентоспособностью Германии", - цитирует Reuters исследователя Юргена Маттеса.

Среди проблем, перечисленных в отчете, отмечена роль, которую играют государственные субсидии Китая во многих секторах, где китайские компании занимают все большую долю рынка ЕС. Между тем, высокие энергозатраты после отказа от российского газа ослабляют энергоемкие отрасли Германии.

Высокие затраты на электроэнергию также тормозили немецкий автомобильный экспорт. В это же время китайские производители электромобилей начали захватывать европейский рынок, добавил Маттес.

Ранее член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил в интервью газете «Известия», что в настоящее время Германия переживает начало деиндустриализации.

По мнению немецкого политика, решение Берлина и Евросоюза взять курс на отказ от российских энергоносителей уже привело к тяжёлым последствиям. В частности, как отметил он, растут цены как для промышленности, так и для граждан ФРГ.