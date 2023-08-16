Кредиты и депозиты: каковы будут ставки?

По итогам внеочередного заседания Банка России монетарные власти приняли решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых — «В целях ограничения рисков для ценовой стабильности и падения курса рубля». И теперь кредитные организации уже готовятся к повышению стоимости займов.

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Ситуация на рынке экстраординарная, отмечает гендиректор компании «Первая Группа» Алексей Порошин. В данном случае со стороны правительства это была необходимость, полагает эксперт.

Альтернативами стали бы административное жёсткое давление на валютную выручку — ее обязательная продажа вплоть до 100%, максимальное снижение всех государственных мер поддержки экспортёров, которые оставляют выручку за рубежом, а также запрет на распределение дивидендов за рубежом в иностранной валюте.

Сельское хозяйство, ВПК — да и в целом бизнес нуждаются в чётком понятном стабильном курсе, без резких колебаний. Дно уже пройдено, и поэтому сейчас нужны чёткие действия со стороны правительства, чтобы зафиксировать курс, и страна (особенно бюджет) работали в стабильном режиме.

Но при этом высокая ключевая ставка — это огромный негатив для нашей промышленности, уверен Алексей Порошин. Она чревата жесткой заморозкой процесса импортозамещения, строительства новых заводов.

Снова — дорогие деньги, население в ускоренном режиме начнет размещать сбережения в банках, при этом банки начнут покупать ОФЗ — это спираль, которая в итоге сильно затормозит рост ВВП, опасается эксперт. В текущих реалиях, с учётом резкого роста ключевой ставки, прогноз роста ВВП по итогам года на уровне 2.4% может быть пересмотрен. И в лучшем случае до 2%, говорит он.

Рост ключевой ставки сейчас отразится на всех отраслях, считает аналитик. Это приведет к сбоям в логистических, товарных, финансовых цепочках, пересмотру банками вкладов. Поэтому принято, с одной стороны, верное решение — такой высокий курс допускать нельзя. С другой, нужно мониторить рынок и оперативно реагировать на изменения.

Наряду с этой точкой зрения безусловно компетентного эксперта можно отметить, что перечисленные им альтернативы повышения ключевой ставки ЦБ, будучи реализованы в не самой радикальной из форм, и при этом как комплекс мер, могли бы, вероятно, иметь более благоприятные последствия, чем те, которые прогнозируются теперь.

Кредиты подорожают больше депозитов — насколько?

И все же первыми от повышения ставок пострадают не отрасли экономики, а граждане: повышение ключевой ставки Центробанка приведёт к повышению ставок по кредитам и депозитам во всех банках — как для бизнеса, так и для потребителей, полагает кредитный брокер, генеральный директор ГК «Белый остров» Сергей Островский. Он отмечает, что обычно рост ставок по кредитам происходит на больший процент, чем рост ключевой ставки. В нашем случае ставки по кредитам повысятся, скорее всего, на 4-5%.



Ставки по депозитам, наоборот, обычно повышаются на меньшее количество процентов, чем ключевая ставка. То есть ставки по депозитам повысятся на 1,5-2% — это прогноз с учётом статистики за последние 15 лет. По словам эксперта, главный минус повышения ставок в том, что деньги для потребителей будут дороже — снизится привлекательность кредитов для потребителей. Сергей Островский полагает, что банки станут упаковывать свои продукты в привлекательные рекламные кампании — нужно быть внимательнее к тому, какая будет переплата.



Положительная сторона этой ситуации, продолжает эксперт, состоит в том, что произошёл рост ставки всего на 3,5% п.п., до 12%. Это лучше, чем в 2022 году, когда ключевую ставку увеличили до 20% годовых — тогда бизнес не знал, что делать, потому что пользование кредитными деньгами стало намного дороже.



«Будем надеяться на стабилизацию нашей экономики и будем предлагать лучшие условия по кредитованию и финансам, не забывая про господдержку по ипотеке и программы субсидирования бизнеса, где ставки ниже рыночных и процент полностью покрывается из бюджета государства. Что даёт потребителям и бизнесу перспективы для развития», — указывает Сергей Островский.

«Мы ждем повышения ставок банками как по депозитам, так и по кредитным продуктам, — говорит руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев. — При такой ставке банки будут привлекать средства населения на среднесрочные депозиты по ставкам 11-11,5%, а по отдельным продуктам на 2-2,5% выше этого уровня. в то же время, по нашим оценкам, средневзвешенные ставки по потребительским кредитам при условии отказа заемщиков от добровольного страхования жизни и здоровья уже в ближайшее время могут повторить весенние максимумы 2022 года — 24-26%».

Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов и, как следствие, снижению потребительского и инвестиционного спроса, соглашается и член генерального совета «Деловой России» Дмитрий Чухланцев. По его оценке, рост банковских процентных ставок по кредитам в рублях будет пропорционален росту ключевой ставки. К примеру, если ставка по кредиту была 12%, то теперь она будет около 17%.

Что касается банковских ставок по депозитам, добавляет эксперт, то скорее всего, по сравнению с кредитным ставками, рост будет более сдержанным.