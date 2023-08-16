Крупные банки РФ подняли ставки по вкладам

По итогам первой декады августа средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 8,15%. Она выросла на 0,04% по сравнению с последней декадой июля, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в августе 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада августа — 8,15%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 6,14% (+0,14%); от 91 до 180 дней — 7,22% (+0,07%); от 181 дня до 1 года — 7% (+0,07%); на срок свыше 1 года — 8,77% (+0,04%).

При определении показателя регулятор рассматривает только вклады, доступные любому клиенту без ограничений и предварительных условий, не учитывая ставки с капитализацией процентов и вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие».