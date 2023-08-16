Межпланетная станция «Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли

Автоматическая станция «Луна-25», запущенная с космодрома Восточный 11 августа, вышла на орбиту спутника нашей планеты.

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Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны», — подчеркивается в сообщении.

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Уточняется, что выход на орбиту был обеспечен двумя включениями двигательной установки станции. «Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд», — рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

Станция создана в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина. Цель «Луны-25» — отработать технологию мягкой посадки, а также взять и проанализировать лунный грунт. Кроме того, в рамках миссии планируется провести длительные научные исследования, в том числе изучение верхнего слоя реголита поверхности Луны в районе Южного полюса Луны.

Это будет первый российский аппарат в современной истории, который отправится на спутник Земли, в целом для России это уже семнадцатый запуск беспилотника с запланированной посадкой на Луну, что является абсолютным рекордом космической эры. Все наши предыдущие аппараты отправлены еще в советский период, последним из них была «Луна-24», которая в 1976 году доставила на Землю образец лунного грунта.

В госкорпорации отмечают, что по части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские аппараты прилунялись в экваториальной зоне, новая же станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области с гораздо более сложным рельефом местности.

«Луна-25» должна была стартовать еще в 2015-м, однако запуск постоянно откладывался, в частности, из-за проблем в характеристиках доплеровского измерителя скорости и дальности