Минобороны подписало с предприятиями ОПК госконтракты на сумму более 400 млрд рублей

Министерство обороны РФ в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023» подписало с предприятиями ОПК государственные контракты общей суммой свыше 400 млрд руб.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления вооружения ВС РФ генерала-лейтенанта Анатолия Гуляева.

«Сегодня подписаны 11 и вручены девять государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей», — заявил Гуляев.

Уточняется, что по итогам исполнения госконтрактов ВС РФ получат более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

В частности, оборонное ведомство заключило контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ); с НПО «Сплав» подписан контракт на поставку 300-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С»; а с НПП «Рубин» — контракт на изготовление и поставку полевых подвижных комплексов П-234ПМБ. Долгопрудненское научно-производственное предприятие поставит российским военным зенитные ракеты, холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» — вертолеты МИ-8АМТШ-В «Терминатор», АО «Электроавтоматика» — новые командно-штабные машины Р-177М, а ЦНИИ «Буревестник» — новейшие колесные гаубицы 2С43 «Мальва».