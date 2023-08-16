Минобороны РФ сообщило о трех сбитых в Калужской области беспилотниках

Российские военные сбили три украинских дрона, которые пытались атаковать объекты в Калужской области.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня около 5:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подчеркивается, что российскими средствами ПВО все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены. «Разрушений и пострадавших нет», — добавили в Минобороны.

О сбитых беспилотниках проинформировал также губернатор региона Владислав Шапша.