Цены на нефть несколько стабилизировались после падения, однако на рынке по-прежнему царят минорные настроения. Опасения игроков связаны с возможной динамикой спроса на сырье, в первую очередь, в Китае. Трейдеры выбирают ориентиры для движения между опасениями по поводу неустойчивой экономики Китая и снижением запасов нефти в США.

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На этой неделе цена на нефть снизилась после резкого роста, вызванного сокращением поставок со стороны ОПЕК+. В то же время, по оценкам, мировое потребление сырой нефти растет рекордными темпами. Но банки уменьшили свои оценки роста в Китае, поскольку гигантский сектор недвижимости этой страны находится в затруднительном положении.

Тем не менее, Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США сократились на 6,2 млн баррелей на прошлой неделе. В частности, наблюдалось снижение запасов на ключевом нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома. На этом фоне, в частности,UBS Group AG повысила свой прогноз по Brent на конец года на 5 долларов — до 95 долларов за баррель.

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После достижения 88 долл. за баррель на прошлой неделе, текущую неделю нефть начала с уверенного снижения, торгуясь в районе 84,5 долл. за баррель, отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Инвесторы продолжают оценивать влияние различных факторов спроса и предложения.

По словам эксперта, последние данные показали, что розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основной капитал в Китае оказались ниже ожиданий, в то время как уровень безработицы в городах вырос, что повлияло на перспективы спроса в крупнейшем в мире импортере нефти.

Центральный банк Китая вчера понизил ключевую ставку по кредитам для поддержки экономики, что стало вторым снижением в этом году, отмечает Николай Вавилов. Восстановление экономики КНР не происходит, а власти не спешат с какими-либо существенными действиями. Страхи, что вторая экономика мира продолжит замедляться и ожидания замедления мировой экономики в целом, давят на котировки нефти.

Но усилия стран ОПЕК+, а именно основных участников Саудовской Аравии и России, которые продолжают вести политику сокращения добычи нефти для стабилизации спроса и предложения, помогли эталону Brent вырасти на почти 20% с конца июня. Международное энергетическое агентство ожидает, что сокращение поставок нефти, приведет к сокращению запасов до конца года.

Цены на нефть Brent после уверенного роста с конца июня к 88 долл./барр. немного отступают, ближайший фьючерс торгуется ниже 85 долл./барр., подтверждает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Но, уверена она, о развороте речи не идет — скорее, это краткосрочное снижение перед новым рывком.

«Потенциал для снижения, на наш взгляд, ограничен зоной 80-82,5 долл./барр. Мы считаем, что дефицит предложения сырья в мире, сезонный спрос, отсутствие явных триггеров к ужесточению политики ФРС и стимулирование экономики Китая создают предпосылки для продолжения роста цен на нефть к 90 долл./барр.», — говорит эксперт.

Экономическая статистика по КНР за июль по промпроизводству и розничным продажам вышла, конечно, слабее, чем в прошлом месяце, признает Екатерина Крылова. Но ЦБ этой страны неожиданно снизил ставку по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,5% годовых с 2,65%. Также главный банк Китая влил в финсистему 401 млрд юаней (55,43 млрд долл.) в рамках этой программы. Базовая ставка (LPR) также может быть снижена на следующей неделе (сейчас 3,55%). Это, уверена аналитик, может способствовать активизации внутреннего спроса и поддержать рост экономики Китая, а значит и спрос на нефть.

Основным фактором, определяющим цены на нефть на данный момент, является обеспокоенность по поводу спроса на нефть в Китае из-за ухудшения экономических показателей в этой стране, считает и старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Кроме того, добыча нефти в США на прошлой неделе подскочила на 400 тыс. баррелей в сутки, возможно, сигнализируя о том, что рынок обеспечен лучше, чем предполагалось ранее.

«Наш прогноз по цене Brent на 4 кв. 2023 года остается на уровне 85 долларов за баррель, что очень близко к текущим уровням, но мы ожидаем, что в следующем году цена на нефть вернется к отметке выше 70 долларов. Тем временем скидка на Urals продолжает сокращаться, чего мы в целом ожидали, но процесс продвигается быстрее, чем наши прогнозы», — заключает Рональд Смит.