Посол РФ в Турции рассказал о разрабатываемых Москвой и ее партнерами альтернативах зерновой сделке

РФ прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской инициативе для доставки зерна в нуждающиеся, в том числе африканские, страны.

Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, передает ТАСС.

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«Черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами», — сказал дипломат, подчеркнув, что именно Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Он напомнил, что после выполнения требований Москвы «можно будет говорить о возобновлении черноморской инициативы».

Так называемая зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Стороны тогда подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. В марте 2023 года первую часть сделки продлили на 60 дней; вторая часть выполнена не была. В середине мая президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что договоренности продлили еще на два месяца.

Российское руководство неоднократно предупреждало участников инициативы о том, что в случае игнорирования интересов РФ сделка может быть остановлена, что и произошло 17 июля. В Кремле заявляют, что возвращение к зерновой сделке возможно при условии выполнения обязательств перед Россией, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT.