Продажи продуктов питания становятся драйвером роста рынка интернет-торговли

По данным INFOLine, в первом полугодии 2023 года продажи E-grocery выросли на 36,5% и составили 404 млрд рублей. В прошлом году объем заказов продуктов питания в онлайн-магазинах и сервисах доставки составил 553 млрд рублей, что на 66% больше уровня 2021 года.

Лидером по динамике роста продаж продуктов питания во втором квартале этого года стала компания «Самокат», увеличившая оборот на 102,3% (по сравнению со 2 кварталом 2022 года), до 36,5 млрд рублей. На втором месте СберМаркет, который доставил продуктов на сумму 35,3 млрд рублей, увеличив выручку на 66,5%. Замыкает тройку лидеров – компания «ВкусВилл» с продажами на 32,1 млрд рублей и ростом в 56,7%.

В целом насыщение рынка E-Grocery находится пока на низком уровне, и потенциал его огромен. В общем объеме розничной торговли продуктами питания продажи через интернет составляют 3,8% (за первое полугодие этого года они увеличились на 0,9 процентных пункта). При том, что доля онлайн-торговли в непродовольственной рознице занимает уже 30%. С учетом инфраструктуры и уже сложившегося опыта компаний конкуренция за продовольственный рынок в онлайне идет очень острая. И пока не ясно, какая стратегия окажется наиболее эффективной: ставка на развитие dark-store и экспресс-доставку, как у «Самоката», на расширение ассортимента продаж за счет большого количества розничных сетей-партнеров, как это делает СберМаркет, или за счет гибридной работы собственных оффлайн и онлайн-магазинов, как у «ВкусВилла». Сегодня наиболее высокие темпы роста демонстрирует сегмент супербыстрой доставки, по расчетам INFOline, на него приходится уже 23% рынка E-Grocery. Лидером этого рынка является «Самокат», который работает уже в 103 городах России, имеет дарксторы в каждом районе (в частности, в Москве) и предлагает немыслимые для конкурентов сроки доставки — от 15 минут.