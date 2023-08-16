Против Red Wings возбудили дело из-за высокой температуры в салоне самолета

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ) при перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings.

«Следствием установлено, что 13 августа 2023 года ответственные за техническую эксплуатацию воздушного судна лица из числа работников авиакомпании АО "Ред Вингс" приняли решение о выполнении авиарейса по маршруту Анталья — Москва (Жуковский) для перевозки 406 пассажиров при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров, вынужденных длительное время находиться внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха.

«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в рамках расследования будут проверены иные возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией», — информирует СКР.