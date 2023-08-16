Российские силовики предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Сотрудники ФСБ и представители Минобороны РФ пресекли попытку проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы.

Об этом говорится в сообщении в Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На месте боестолкновения помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что диверсанты пытались попасть в приграничный Стародубский район Брянской области.

Уничтожены четыре украинских боевика, информирует ФСБ.