Войска группировки «Восток» при поддержке артиллерии уничтожили в Донецкой народной республике четыре опорных пункта ВСУ и несколько единиц автомобильной техники с украинскими боевиками.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

«Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожены бронеавтомобиль, БМП, четыре опорных пункта, поражены скопления живой силы противника», — сообщил начальник пресс-центра группировки.

Он добавил, что российские военнослужащие также нанесли огневое поражение по ВСУ в районе Старомайорского, там уничтожено несколько единиц автомобильной техники с боевиками. «Минометным огнем уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Приютного», — отметил Чехов.

По словам начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна, в Херсонской области в ходе аэроразведки, проведенной с помощью БПЛА, в южной части острова Мелкий было выявлено скопление украинских быстроходных легкомоторных плавсредств с десантом и боекомплектом на борту. «Расчетами орудий гаубичного дивизиона и операторами ударных беспилотных летательных аппаратов нанесено огневое поражение по выявленным целям, в результате чего уничтожено четыре быстроходных плавсредства и до 20 военнослужащих ВСУ», — приводит Минобороны слова офицера.

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