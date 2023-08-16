Рынок акций: «двойная вершина» не означает третьей

С самого открытия торгов на фондовом рынке инвесторы стали активно фиксировать прибыль, распродавая акции по всему спектру. По итогам сегодняшнего дня лишь 6 ликвидных бумаг закрылось ростом.

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В течение пары последних недель многие аналитики неоднократно отмечали, что одним из главных драйверов наблюдавшегося роста Индекса Мосбиржи было обесценивание рубля. Чем дешевле рубль, тем больше будет балансовая выручка экспортеров, доминирующих в составе Индекса. Вслед за акциями экспортоориентированных компаний инвесторы подбирали и бумаги эмитентов других секторов.

После вчерашнего повышения ключевой ставки Банком России рубль по итогам дня укрепился, но инвесторы проигнорировали это, вполне логично рассуждая, что одного лишь повышения ставки недостаточно для прекращения падения российской валюты. Поэтому вчера выросли многие бумаги, прежде всего нефтяного сектора.

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Но сегодня по СМИ прошла неофициальная информация о планах проведения уже сегодня совещания у президента по вопросу введения обязательной продажи валютной выручки и других мер поддержки национальной валюты. На этом рубль резко укрепился, а рынок акций потерял свою главную поддержку. Впрочем, до конца дня упомянутые сообщения СМИ подтверждения не нашли.

Последняя сделка на валютном рынке прошла по котировке 94,665 руб. за доллар. Вчера на закрытии торгов рубль стоил на 2,5% дешевле.

Не помогла фондовым быкам и нефть. Она хоть и быстро отыграла полупроцентную просадку в ходе азиатских торгов, но пока не показывает желание расти.

Статистика от Минэнерго США сегодня была противоречивой и не оказала влияния на нефтяные котировки. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 6 млн баррелей при ожидании их сокращения на 2,3 млн, но при этом добыча выросла на 100 тыс до рекордных с 2020 года 12,7 млн баррелей в сутки.

В такой ситуации инвесторы стали продавать практически все, в том числе и акции нефтяных компаний, которые многие аналитики считают наиболее привлекательными в краткосрочной перспективе. Вполне логично, что наибольшие потери понесли бумаги, сильнее других росшие в последнее время. Так, сегодня два и более процента потеряли «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть».

Под раздачу попали и ведущие банки: Сбер —1,5%, ВТБ —2%. Фундаментально положение банков ухудшилось. Есть мнение, что банки снизят прибыль не только из-за переоценки подешевевших ОФЗ, находящихся в их портфелях, но и в результате сдувания рынка кредитования.

Сильно настораживает Сбер. Его акции практически все аналитики называют одними из самых перспективных, ожидая их роста к концу года до 300-350 рублей. Однако сегодня бумага не удержала важный технический уровень 260 руб., что может усилить распродажи в дальнейшем.

Как и вчера, в аутсайдерах дня были акции девелоперов, для которых повышение ставок по кредитам станет серьезным ударом по бизнесу.

Как ни странно, но лидером роста сегодняшнего дня стали акции Банка «Санкт-Петербург», подорожавшие на 9,2%. Поводом для их агрессивной покупки стала новость о том, что завтра совет директоров банка даст рекомендации по выплате полугодовых дивидендов.

По оценкам аналитиков, дивидендная доходность акций может составить около 4,5%. Это совсем немного в свете двузначных доходностей безрисковых ОФЗ. Не исключено, что акции Банка «Санкт-Петербург» скупает какой-то стратегический инвестор, который знает о реальной ситуации в банке намного больше, чем трейдеры и аналитики.

Вполне логично будет увидеть коррекцию в акциях питерского банка завтра по факту объявления рекомендуемых дивидендов.

В целом же ситуация по Индексу Мосбиржи резко ухудшилась. Сегодня Индекс упал на 2,1%. Последний раз более сильное его дневное снижение наблюдалось в середине февраля.

На дневном графике индикатора явно прорисовывается разворотная фигура технического анализа «двойная вершина». С учетом отсутствия на рынке сильных драйверов роста, Индекс Мосбиржи вполне может скорректироваться с нынешних 3050 пунктов до сильной поддержки 2960 пунктов.