Саудовская Аравия сбрасывает гособлигации США вслед за Китаем

Министерство финансов Саудовской Аравии (КСА) продало в июне американские облигации более чем на 3 млрд долларов. Так мало американского госдолга, по данным американского Минфина – 108,1 млрд долларов у Эр-Рияда не было уже более 6 лет.

Нефтедобывающие государства Персидского залива, похоже, теряют веру в американский доллар и все больше средств вкладывают в рисковые активы. Крупнейшее арабское королевство продает госдолг США уже три месяца подряд. Кстати, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продали американских гособлигаций в первом летнем месыце еще больше - почти на 4 млрд долларов.

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Процесс дедолларизации, запущенный Россией и Китаем, начинает приносить результаты. Государства Персидского залива, к примеру, ищут сейчас активы, на которых можно заработать больше, чем на американских гособлигациях. Что касается КСА, то его портфель американского госдолга за 3,5 года усох более чем на 41%. Вместо облигаций США саудовцы покупают акции таких компаний, как Lucid Group Inc., Uber Technologies Inc. и Newcastle United.

По состоянию на конец 2022 года, по данным Bloomberg Economics, на рисковые активы во внешнем богатстве Саудовской Аравии приходилось почти 40%. Это более чем вдвое больше показателя 2016 года, года, когда тогдашний заместитель кронпринца КСА Мухаммед бен Салман заявил о желании инвестировать средства не только в нефтяной сектор.

«Внутри страны рост рисковых активов может принести убытки,- объясняет экономист Зиад Дауд.- На международной арене передислокация саудовских богатств может привести к росту ставки в США».

Еще энергичнее избавляется от американских гособлигаций Китай, который продал их в июне на 11,3 млрд долларов. Сейчас у Пекина наименьший объем госдолга США после лета 2009 года. А вот Япония и Великобритания среди главных покупателей гособлигаций США.

Важность продажи американского госдолга Саудовской Аравией состоит в том, что она является основой созданной в семидесятые годы прошлого века нефтедолларовой системы, по которой американцы покупали саудовскую нефть за доллары. Естественно, все десятилетия, миновавшие с тех пор, саудовский риал был привязан к американской валюте. Сейчас Эр-Рияд пытается диверсифицировать экономику и расширяет связи со своими крупнейшими торговыми партнерами, включая Китай.

Высокие цены на нефть и увеличение ее добычи и экспорта позволяли КСА иметь большие валютные резервы. Год назад высокопоставленные саудовские чиновники заявили, что королевство собирается не торопиться расставаться с деньгами. Пока не очень ясно, как Эр-Рияд поступит с вырученными от продажи американских гособлигаций миллиардами. Наиболее вероятными получателями являются Национальный фонд развития, который инвестирует в строительство инфраструктуры королевства, и Государственный инвестиционный фонд (PIF), суверенный фонд Саудовской Аравии.

В 2023 году Эр-Рияд добровольно снизил добычу нефти, чтобы повысить ее стоимость, но в результате поступления иностранной валюты от продажи нефти сильно сократились. В 2022 году Саудовская Аравия получила почти 326 млрд долларов, а вот в этом году Эр-Рияд очень рискует вернуться к дефициту бюджета, с которым он жил почти все десятилетие, за исключением профицитного прошлого года.