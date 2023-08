Спекуляции, домыслы и анонимные источники – расследование Hindenburg Research о Freedom Holding

Hindenburg Research опубликовала большой материал, в котором подсвечивает основные «красные флаги» Freedom, обвиняя компанию в обхождении санкций, сфабрикованных финансовых результатах, манипуляции собственными акциями и другом. Что на самом деле правда, и чего добилась Hindenburg Research своим расследованием?

Кто такая Hindenburg Research?

Для начала стоит понять, что Hindenburg Research – это частная компания, специализирующаяся на коротких позициях, то есть она специально выпускает расследования против эмитентов в надежде заработать на падении их акций. Такое поведение не раз приводило к критике со стороны многих инвесторов, которые утверждают, что своими действиями Hindenburg манипулирует рынком.

Компания часто делает набросы, которые не приносят никаких результатов. Некоторые из примеров включают доклады о Gores Holdings VI, Clover Health Investments и C3.ai. В этих расследованиях утверждалось, что компании занимаются мошенничеством или другими неэтичными практиками. Их акции в день публикации материалов снижались от 20% до 40%. Однако финансовый регулятор США после проведенных проверок не обнаружил никаких доказательств этого.

После публикации материала про Freedom Holding Corp. акции компании снизились на 3,2% по итогам торговой сессии. Скорее всего, это не тот результат, на который рассчитывала Hindenburg, подготавливая такую большую статью. Можно считать атаку «медведей» нерезультативной. Почему инвесторы не поверили докладу?

Спекуляции и набор ничем не подтвержденных фактов

На самом деле ничего принципиально нового это расследование не принесло. Все те вопросы, которые были подсвечены, уже давно задавались и опровергались Freedom. Представители компании назвали материал Hindenburg Research «спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов». Попробуем разобрать расследование по пунктам и найти правду.

Нарушение санкций

Интересно, что одним из главных обвинений Hindenburg Research стало то, что якобы Freedom нарушает законы и помогает обходить санкции россиянам. Причем это догадка строится только на словах бывшего сотрудника. Странно видеть в таком крупном расследовании не факты, а ссылки на обиженных бывших.

А теперь обратимся к фактам. Freedom Holding 4 августа опубликовал отчет за 2023 фискальный год (хоть и с задержкой, но об этом были уведомлены инвесторы и регуляторы). Отчетность была полностью подтверждена компанией-аудитором холдинга. «В отчете особое внимание уделено нашим процессам по санкциям и по AML, заключение чистое», – говорит представитель компании. Одна из причин, почему выход отчетности затянулся, как раз тщательная проверка всех нюансов со стороны аудитора, и, если бы нарушения были обнаружены, они были бы отражены в отчетности.

У холдинга четко выстроенный комплаенс, один из сильнейших в регионе, потому что компания работает с российскими клиентами и не хочет подвергать себя лишним вопросам со стороны регуляторов. Все действия по приему клиентов из российских брокеров и банков, попавших под санкции, проходили строго в соблюдении санкционного режима в соответствии действующих лицензий и разрешений, что не является обходом санкций.

Холдинг сам в своей отчетности говорит о том, что продолжает оказывать услуги клиентам из России. Вот выдержка: In addition, we continue to provide brokerage services to Russian persons, including a number of former clients of our Russian subsidiaries, through their accounts at non-Russian companies within our group and indirectly through accounts held with our affiliate FST Belize.

Стоит заметить, что обслуживать российских клиентов не запрещено, если они не попали под санкции и, если у них чистое происхождение капитала. Ограничения введены против конкретных лиц и организаций, а не против всех россиян. Поэтому важно понимать санкционный режим и те требования, которые предъявляются. Согласно отчетности холдинга, по состоянию на 31 марта 2023 года россияне составляли 10% от общего числа клиентов.

We estimate that, as of March 31, 2023, we had approximately 155,000 retail brokerage customers who were Kazakhstan persons, or approximately 44% of our total number of customers, and we had approximately 35,000 retail brokerage customers who were Russian persons, or approximately 10% of our total number of customers.

Назад в прошлое

Интересна также параллель с Сечиным, который находится под санкциями. Hindenburg Research вспомнил историю восьмилетней давности, когда еще в 2015 году Freedom приобрел у Роснефти небольшой банк, который, по сути, представлял из себя просто комплект собранных и разрешительных документов. Видимо, известные «медведи» не в курсе, что один из принципов стратегии развития холдинга – расширение за счет приобретений. Так, в 2020 году Freedom купил американского брокера Prime Executions, в этом году – инвестиционный банк Maxim Group, в Казахстане холдинг также проводит активную политику поглощений – авиасервисы Aviata и Chocotravel, фудтех Arbuz.kz – и это покупки только с начала этого года. В России (когда холдинг был там представлен) проводилась такая же политика по приобретению перспективных активов, и банк Роснефти был не исключением. Видимо, в 2023 году за уши притянуть можно все.

Белиз

Особое внимание уделили активу в Белизе – Freedom Securities Trading Inc. Якобы с его помощью Freedom помогает инвестировать лицам, которые попали под санкции. Но, хоть и белизское подразделение не входит в холдинг, у него тот же самый санкционный комплаенс, что и во всем Freedom. Вопросы по Белизу возникали не раз, поэтому компания-аудитор также тщательно смотрела финансовые результаты и клиентские счета, что отражено в вышедшей отчетности холдинга. Если бы были какие-то проблемы, опять же об этом стало бы известно.

Hindenburg Research также говорит, что Freedom Securities в Белизе не предоставляет отчетность с 2020 года. Но она и не должна этого делать, это частная компания, которая отчитывается перед регуляторами и не обязана делать этого публично. Возможно, после всех разговоров Белиз возобновит практику открытой публикации отчётности.

Рисковые активы на балансе

Продолжая тему Белиза, крайне спорно приводимое Hindenburg Research утверждение, что Freedom подвергает активы клиентов экстремальному риску. Порядок использования денежных средств и ценных бумаг клиентов регулируется правилами компании. Они соответствуют общему стандарту для брокеров в Европе и США, которые предоставляют услуги маржинальной торговли. К тому же холдинг начисляет проценты за использование клиентских активов.

Еще одна претензия – на балансе Freedom находятся облигации Казахстанского фонда устойчивости (дочка Национального банка Казахстана) на $835 млн. «Медведи» считают, что это может привести к угрозе устойчивости компании. На самом деле эти бумаги выпущены под гарантией Нацбанка и считаются квазигосударственными и высоконадежными активами. Благодаря этому портфелю холдинг сможет заработать хорошую прибыль, так как инфляция в Казахстане замедляется из-за ослабления рубля. Ключевая ставка, которая сейчас находится на уровне 16,75%., будет снижаться, так как инфляция уже меньше 10%. Холдинг этими облигациями зафиксировал для себя доходность в 15–17% годовых. Видимо, для американской Hindenburg такие ставки считаются рисковыми.

«Нарисованные» доходы

Freedom Holding обвиняется в сфабрикованной выручке (hallmarks of fabricated revenue). Тут если честно, комментировать нечего. Ничем необоснованный наброс, который выглядит крайне неубедительно на фоне того, что холдинг буквально две недели назад представил годовую отчетность с чистым заключением от аудитора, где были подтверждены все финансовые показатели, балансы и клиенты компании. Все это можно увидеть на сайте главного финансового регулятора США.

Манипуляции собственными акциями

В Hindenburg считают, что акции холдинга FRHC «неправильно» реагируют на негативные новости: например, банковский кризис в США практически не изменил котировки бумаг, а также задержка отчетности не вызывала того падения, которое должно было случиться по мнению расследователей. Почему так происходит? Здесь опять же ответ на поверхности. Значительная часть акционеров FRHC являются клиентами холдинга. 59% бумаг торгуется через Lek Securities и Vision Financial Markets, потому что эти брокеры обслуживают сделки клиентов холдинга. Они не покупают или продают акции сами по себе, а просто исполняют приказы клиентов.

Подводя итоги

Это не первый выпад на Freedom Holding Corp. и, видимо, не последний. Это и понятно: компания является одним из крупнейших финансовых институтов в регионе, постоянно растет и развивается, открывая новые страны и предлагая уникальные услуги. У конкурентов и завистников это вызывает только негодование и попытки «потопить» Freedom, которые не увенчались успехом. Даже расследование самых популярных «медведей» с Уолл-стрит не оказало никакого эффекта как на холдинг, так и на его акции. Hindenburg Research не раскрыли ничего нового принципиально нового или шокирующего о Freedom, а все их пункты, так называемого, расследования так и остались лишь спекуляциями и домыслами вокруг компании. Поэтому паники среди инвесторов и клиентов не случилось.