Спекуляция или черная метка?

Неожиданный удар получил казахстанский финансовый холдинг Freedom Holding, ранее ушедший из России (у нас он работал как брокерская компания Freedom Finance). Американская инвестиционно-исследовательская фирма Hindenburg Research опубликовала исследование, в котором утверждает, что Freedom «нагло обходит санкции».

«В 2022 году Freedom продала свой российский бизнес сотруднику за 140 миллионов долларов, чтобы избежать санкций. По словам одного из бывших руководителей, с которым мы беседовали, Турлов до сих пор тайно контролирует эту организацию», — говорится в публикации Hindenburg Research.

Аналитики также не верят, что быстрый и непрерывный рост доходов Freedom Holding теперь обеспечен одним лишь Казахстаном.

«Мы обнаружили, что Freedom по-прежнему ведет бизнес на российском рынке и что компания открыто пренебрегает санкциями, а также правилами борьбы с отмыванием денег и принципом "знай своего клиента". В своем последнем годовом отчете компания открыто признала, что оказывала «брокерские услуги определенным физическим и юридическим лицам, на которых распространяются санкции OFAC, Европейского Союза или Соединенного Королевства», — говорится в отчете Hindenburg Research.

Freedom Holding уже назвал заявления Hindenburg Research спекуляцией. И верно: это компания специализируется на коротких продажах, сначала она открывает позицию в акциях, выпускает разоблачающее расследование и получает прибыль, когда акции падают. Самой известной их жертвой стал американский производитель электрогрузовиков Nikola.

На публикации Hindenburg акции Freedom Holding упали на 10%, правда, потом часть падения была отыграна. Но теперь главный вопрос — как отреагирует американский Минфин. Обычно обвинения в обходе санкций помещают компанию в разряд изгоев.