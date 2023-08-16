Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

Согласно сводке ведомства, на Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю.

При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка (ЛНР), а также Ольшана и Синьковка (Харьковская область); потери противника составили до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab (Польша), говорится в сообщении.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах Красногоровки и Невельского (ДНР), отмечают в ведомстве; потери украинской стороны на этом направлении составили около 250 военных, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, американская артиллерийская система М777, две гаубицы Д-20, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр», авиация и артиллерия отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР); уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30, передает министерство. На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе Старомайорского (ДНР), потери противника за сутки превысили 140 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, указывается также в сводке.

Кроме того, поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе Кирово Запорожской области; за сутки потери Киева составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и артиллерийская система М777.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских боевиков и пять автомобилей, рассказали в Минобороны.

Также там отметили, что средствами ПВО в районе Новотроицкого (ДНР) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.