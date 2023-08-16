ЦБ назвал доходность негосударственных пенсионных фондов

По итогам первого полугодия средневзвешенная доходность пенсионных накоплений (ПН) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) составила 6,1% (12,5% годовых), пенсионных резервов (ПР) — 5,6% (11,5% годовых). Доход НПФ обеспечили положительная переоценка акций и купоны по долговым ценным бумагам, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 34 из 35 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, продемонстрировали доходность выше величины инфляции», — говорится в докладе регулятора.

При этом во втором квартале НПФ показали доходность выше, чем в первом квартале (3,3% по ПН и 3,1% по ПР против 2,7% по ПН и 2,5% по ПР).