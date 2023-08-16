Увеличилась доля россиян, готовых экономить на еде

Доля россиян, которые в целях экономии планируют сократить свои расходы на продукты питания и товары первой необходимости выросла за месяц на 3% — с 16% в июне до 19% в июле, сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».

Статья по теме: Продажи продуктов питания становятся драйвером роста рынка интернет-торговли

В опросе приняли участие 3,5 тыс. человек из всех регионов России. Почти две трети тех, кто выбрал экономию на еде и необходимых товарах в качестве способа преодоления экономических трудностей, сообщили, что предпочитают покупать товары со скидками или по акциям. Вторым по полярности стал вариант выбора более доступных по цене товаров.

«51% (+2%) респондентов указанной группы посещают магазины с низкими ценами, чтобы сэкономить. 55% (+7%) отказываются от некоторых категорий товаров, 45% (+5%) — замещают эти категории другими. 36% (+6%) выбирают более дешевые товары собственных торговых марок (СТМ) вместо привычных брендов», — уточнили в «Ромир».

Треть респондентов также признались, что экономить им помогают заранее составленные списки покупок, почти столько же стали просто реже ходить в магазины, а 9% ради экономии начали чаще заказывать доставку продуктов на дом.

«На фоне складывающейся экономической ситуации и роста цен, россияне стараются экономить. Они находят альтернативы привычным продуктам, которые можно приобрести по более доступным ценам. Интересно проследить за ситуацией — что мы увидим по итогам августа и летнего сезона в целом», — отметила старший директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.

