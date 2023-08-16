Более 25 га бывшей промзоны «Прожектор» отдадут под редевелопмент

Часть бывшей промышленной зоны «Прожектор» площадью более 25 га, расположенной в Перове, реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Ориентировочный объем инвестиций в проект оценивается в 55 млрд рублей, сообщил 16 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения, опубликованный на сайте правительства столицы.

«Два участка бывшей промзоны "Прожектор" в районе Перово общей площадью более 25 га подлежат редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Объем вложений в реализацию проекта оценивается в 55 млрд рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

На данный момент, по оценкам властей Москвы, эта территория используется неэффективно: на ней расположены устаревшие складские помещения и заброшенные здания. После редевелопмента здесь появится более 1,7 тыс. рабочих мест, добавил вице-мэр.

В рамках программы КРТ в «Прожекторе» построят жилье и общественно-деловые здания общей площадью более 411 тыс кв м. В том числе 312 тыс «квадратов» жилья отдадут под переселение горожан по программе реновации, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Еще примерно 99 тыс кв м займут коммерческие и социальные объекты. «В частности, здесь планируется построить поликлинику на 350 посещений в смену, три детских сада для 825 воспитанников и две школы, которые смогут посещать более двух тысяч учеников, — отметил Максим Гаман. — А в рамках реализации проекта также появится торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 20 тыс. кв. м».

Важная задача города в рамках программы КРТ — сформировать разнообразную среду, подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. «Создавая условия для труда и жизни, мы возвращаем активность в районы, которые в какой-то период стали приходить в упадок. Поэтому, закладывая в проекты социальную инфраструктуру, мы предусматриваем будущее развитие территорий», – отметила она.

Напомним, программа КРТ запущена правительством Москвы, чтобы вернуть в оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. На их месте создают многофункциональные городские кварталы, возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Общий объем инвестиций в нее оценивается в 8 трлн рублей. На данный момент в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс га.