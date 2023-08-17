«Акрон» построил крупнейшие в Европе мощности по производству азотных удобрений

В Великом Новгороде компания «Акрон» открыла вторую очередь комплекса по выпуску гранулированного карбамида — наиболее концентрированного азотного удобрения. Мощность линии составит 700 тыс. тонн в год, а вместе с первой очередью, пущенной в 2021 году, 1,4 млн тонн. С учетом 700 тыс. тонн карбамида, который производится по традиционной, прилированной технологии, получается 2,1 млн тонн - это самое крупное производство азотных удобрений в Европе.

На строительство второй очереди компания потратила 65 млн долларов - почти на четверть меньше, чем на первую очередь (85 млн долларов). Радикальное сокращение сметы проекта стало возможным благодаря отказу от услуг генерального подрядчика, функции которого выполнило управление капитального строительства самого «Акрона». Последнее в свою очередь опиралось на новгородских проектировщиков и инженеров, без привлечения сторонних инжиниринговых компаний. Строительство установки и монтаж оборудования также выполнили местные подрядные организации.

Как заявил на церемонии открытия генеральный директор «Акрона» Владимир Куницкий, реализация этого проекта в период санкций стала настоящим вызовом для компании. И с ним удалось справиться. Специалисты ремонтно-механического производства впервые изготовили 16-метровый гранулятор, который по своим характеристикам не уступает западным аналогам. Строителями было проложено 38,5 тысяч метров трубопроводов, смонтировано почти четыре тысячи металлоконструкций. В целом доля иностранных поставок, по сравнению с первой установкой грануляции карбамида сократилась в 2,5 раза — 20% против 50%.

По его словам, развитие предприятия будет продолжено, инвестиционная программа рассчитана до 2025 года и составляет 1,5 млрд долларов. Рынок удобрений растет, в России в первом полугодии 2023 года он вырос на 3% год к году, при этом производство карбамида в «Акроне» увеличилось более чем на 17%.