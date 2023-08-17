S&P 500 и Nasdaq: акции теряют импульс

Вчера главным событием для американского фондового рынка должна была стать публикация протоколов последнего заседания ФРС. В ней медведи ожидали увидеть подтверждение вероятности продолжения подъема ставок, а быки – намеки на то, что он завершен.

Как раз накануне неожиданно сильная статистика розничных продаж и основанные на ней оценки ускорения темпов роста ВВП США в III квартале, внезапно сделали эту тему очень актуальной. Слишком разогретая экономика может привести к тому, что ужесточение денежно-кредитной политики продлится сверх всяких ожиданий.

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Но протоколы должны были выйти лишь ближе к закрытию торгов, а рынок уверенно падал уже с самого утра. Ничего удивительного в этом, впрочем, не было: хватило бы и вчерашних новостей, а были и новые.

Накануне Fitch предупредило, что может снизить рейтинг десяткам американских банков, включая крупнейшие из них, так что их акции продолжили падение. При этом предположения о возможности подъема ставок были вчера подкреплены новыми данными, указывающими на укрепление экономики США. Неожиданно сильно выросли строительство домов на одну семью и промышленное производство.

И это, не говоря о банальной инерции. Весь август основные фондовые индексы США в целом идут вниз, подтверждая историческую репутацию этого месяца, как одного из худших в году. Их увлекают за собой технологические акции, завершившие мощное ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта, но пока так и не нашедшие новых идей.

Индекс Nasdaq Composite падает уже месяц – c 19 июля. S&P 500 зафиксировал свой локальный максимум 27 июля. И технические аналитики все увереннее говорят о том, что движение вниз должно продолжиться.

«Акции теряют импульс на фоне перекупленности, – написал вчера клиентам стратег Wolfe Research Роб Гинзберг. – Именно это мы наблюдаем у Nasdaq, недельный MACD которого дал сигнал на продажу впервые с сентября. Но, что важнее для нас, он в первый раз с начала прошлого года вошел в состояние глубокой перекупленности. S&P 500 еще не совсем там же, но мы будем очень удивлены, если он не последует примеру Nasdaq».

И протоколы ФРС вчера тоже сыграли в пользу медведей. В них сообщалось, что коль скоро инфляция намного превышает таргет, а рынок труда все еще разогрет, то и большинство чиновников видит значительный риск того, что темпы роста цен вырастут. Последнее, в свою очередь, может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Доходность 10-летних US Treasuries тут же пошла вверх и уже поздно вечером она переписала максимум с октября, дойдя до 4,298%. Падение акций на таком фоне тоже ускорилось.

В первую очередь снижались на Nasdaq, где они особенно чувствительны к ставкам, но в итоге вниз ушли почти все сектора рынка, кроме защитных коммунальных услуг. И все основные фондовые индексы США второй день подряд закрыли торги в минус. Dow Jones Industrial Average упал на 0,52%, S&P 500 – на 0,76%, а Nasdaq Composite – на 1,15%.

«Рынки продолжают распродажи, поскольку протоколы ФРС подчеркивают, что экономический фон должен ухудшиться, чтобы спрос соответственно снизился, – говорила вчера вечером на CNBC главный глобальный стратег LPL Financial Куинси Кросби. – Оценки ВВП за III квартал в сочетании с данными по розничным продажам рисуют куда более сильную картину экономики, чем хотела бы видеть ФРС на ”последней миле" пути к ценовой стабильности».

