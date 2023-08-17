Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым отстыкуется от МКС 1 сентября

Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым отстыкуется от Международной космической станции 1 сентября.

Вместе с ним на землю должны вернуться астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади, передает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Они прибыли на МКС 3 марта.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС» в 2022-2024 годах.

В настоящее время в рамках договоренностей осуществляются две миссии на МКС — в сентябре 2022 года к станции отправился «Союз МС-22» с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также астронавтом NASA Фрэнком Рубио. В марте был запущен американский Crew Dragon-6, доставивший на станцию космонавта Андрея Федяева.