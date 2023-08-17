Давно инвесторы так не зарабатывали на гособлигациях

Процентные ставки по государственным облигациям многих стран выросли до максимума после 2008 года на фоне разговоров о том, что центробанки вот-вот начнут отказываться от повышения учетной ставки.

Подсчитываемый экономистами Bloomberg глобальный индекс по доходности гособлигаций вырос 16 августа до 3,3%. Такого высокого значения у него не было с августа 2008 года. Ставка по 10-летним американским гособлигациям выросла 17 августа на 6 базисных пунктов и достигла 4,31%, что всего лишь на 3 пункта ниже прошлогоднего октябрьского пика, который, кстати, является максимумом с 2007 года. Ставка по британским 10-летним гособлигациям поднялась до 4,71%, тоже 15-летнего максимума. Несколько скромнее достижения их немецких «коллег», которые прибавили 4 базисных пункта (2,69%) и вплотную подобрались к 12-летнему максимуму.

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«Последние данные (по экономике) укрепили ожидания, что центральные банки близки к выполнению своей задачи (по борьбе с инфляцией при помощи повышения ставок)»,- объяснил корреспонденту Bloomberg стратег сингапурской компании TD Securities Inc. Прашант Ньюнаха.

Оптимизм в отношении завершения стратегии повышения учетных ставок привел к скачку ставок по гособлигациям в начале 2023 года. Благодаря прочности американской экономики, избежавшей рецессии, главным драйвером глобальной распродажи госдолгов стали 10-летние облигации правительства США. Сыграли свою роль и ожидания того, что для борьбы с ростом дефицита бюджета правительство США выпустит в третьем квартале дополнительные облигации.

В августе ставка по 10-летним американским гособлигациям подскочила более чем на 30 пунктов, что стало самым крупным ростом с февраля текущего года.

При этом, по оценке гуру финансовых рынков Ларри Макдональда, доходность облигаций США с поправкой на инфляцию подскочила до самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года.

«Реальная доходность резко изменилась, она составила 185 базисных пунктов, что является самым высоким показателем со времен Lehman», — заявил основатель Bear Traps Report.

Высокие процентные ставки в США продолжают привлекать инвесторов. 2023 год скорее всего окажется рекордным для 10-летних гособлигаций. В этом году инвесторы уже закачали в фонды, работающими с ними, по данным EPFR Global, 127 млрд долларов. В первую неделю августа управляющие активами увеличили длинные позиции по 10-летним облигациям США, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), до рекордной величины.

Особенно привлекательными выглядят сейчас благодаря агрессивной жесткой монетарной политике ФРС глобальные облигации.

«Многое в «медвежьей» природе облигаций циклично и относится в основном к США,- написал в аналитической записке начальник отдела исследований HSBC Plc. Стивен Мейджор.- Поэтому они вместе с долгосрочными структурными драйверами избежали всеобщего спада. То обстоятельство, что центробанки некоторых стран уже начали снижать ставку, говорит о быстром замедлении инфляции».

Глобальные облигации в ближайшие 6-12 месяцев должны показать высокие результаты, потому что центробанки приблизились к окончанию цикла повышения учетной ставки. ФРС скорее всего в этом году проведет еще одно, возможно, последнее ее повышение.

Министерство финансов США в ноябре этого и феврале следующего годов, очевидно, увеличит объемы продаваемых с аукциона гособлигаций. Если высокая инфляция не вернется, считает Майкл Кадзил из Pacific Investment Management Co., это может поднять ставки по облигациям еще выше.