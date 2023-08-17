Доллар добивает аргентинский песо

Первичное голосование, считающееся надежным предвестником предстоящих президентских выборов, прошло в минувшее воскресенье, 13 августа для Аргентины достаточно нервно и уже принесло ряд экономических проблем. В их результате ультраправый либертарианец Хавьер Милеи, который намерен ликвидировать центральный банк и долларизировать экономику, вышел на первое место, набрав около 30% голосов.

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На этом фоне центральный банк Аргентины сообщил о повышении базовой процентной ставки до 118 с 97% ранее, а валюта страны девальвирована до 350 песо за доллар. И на этом уровне курс зафиксирован — вплоть до президентских выборов в октябре.

Третья по величине экономика Латинской Америки борется с тяжелым экономическим кризисом, в том числе с заоблачной инфляцией при сокращении резервов центрального банка. По мнению аналитиков Bank of America Corp., у аргентинского песо, которое уже является самой слабой валютой в мире в этом году, худшее еще впереди.

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Официальный обменный курс, по оценке экспертов, снизится до 545 за доллар к концу этого года, а затем упадет до 1193 к концу 2024 года, поскольку стратегия потенциального победителя президентских выборов в этой стране предусматривает продолжение девальвации песо, начиная с декабря текущего года.

Они указали на растущую политическую неопределенность, давление на инфляцию в преддверии всеобщих выборов, влияние засухи на экспорт и отрицательные валютные резервы. Девальвация уже привела к тому, что аргентинцы, у которых нет доступа к долларам на официальном рынке, стали наперегонки покупать их на улицах Буэнос-Айреса, подняв неофициальный курс выше 700, согласно веб-сайту dolarhoy.com.

Аргентинское песо рухнуло до нового исторического минимума относительно доллара, и с учетом того, что в начале года было 175, девальвация 2023 года уже составила 100%, подсчитал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Праймериз, подтверждает он, показали лидирующие позиции оппозиционного политика. Экономическая и финансовая неопределенность якобы повысилась, и на международном валютном рынке участники поспешили избавиться от валюты и облигаций Аргентины. ЦБ страны был вынужден резко поднять ключевую ставку.



Экономика страны все последние годы находится в состоянии перманентного дефолта, идет процесс долларизации финансовой системы, но это не помогает, констатирует аналитик. Тем не менее паническое бегство из валюты может быстро смениться фиксацией в долларе, поскольку спекулятивная составляющая процесса на валютном рынке очень высокая.

На основе макроэкономических моделей, считает Михаил Зельцер, к концу года курс USD/ARS может скорректироваться к 300. На Мосбирже песо не котируется в силу критической волатильности, но индикативные котировки на Forex все же есть, обращает внимание эксперт: за 1 песо дают около 27 копеек. Для сравнения: в начале 2000-х за песо просили более 30 рублей.

В самом деле, подтверждает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, с аргентинской экономикой просто беда, а что касается национальной валюты, то тут уже пахнет катастрофой. Только за последнюю неделю песо потерял по отношению к доллару более 22%.

Как полагает аналитик, аргентинским властям, левым и правым политикам и экономистам пора всерьез задуматься о собственной экономике и прислушаться к мнению народа, почти треть которого поддерживает переход страны к использованию доллара. Примеры есть, и достаточно позитивные — Сальвадор, Панама и Эквадор, полностью перешедшие на доллар, имеют самый низкий уровень инфляции в регионе за последние два десятилетия.

Что касается, ближайших перспектив песо, то, по мнению аналитика, оно продолжит снижение, удержать его у правительства Аргентины рычагов не много. Как же повлияют президентские выборы на курс национальной валюты, пока прогнозировать рано, слишком много нюансов.

