Доллар упал ниже 93 рублей, евро — ниже 101 рубля

В ходе торгов на Мосбирже 17 августа курс рубля продолжает расти по отношению к доллару, евро и юаню.

По состоянию на 12:53 мск американская валюта была на уровне 92,92 рубля, примерно в это же время евро упал ниже 101 рубля впервые с 1 августа и торговался на уровне 100,92 рубля (-2,2%); юань держался в районе 12,6 рубля (-2,07%).

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Около 13:00 мск курс доллара продолжил снижение и упал до 92,62 рубля (-2,13%), евро снизился до 100,79 рубля, юань — до 12,66 рубля.

Рубль укрепляется на фоне новостей о том, что власти приняли решение не вводить нормы по продаже экспортной выручки и ограничений движения капитала. Кабмину удалось достичь соглашения с экспортерами о продаже валютных доходов, пишут «Ведомости». По сведениям издания, продавать выручку будет в первую очередь не только нефтедобывающий сектор. Игнорировали возврат доходов в Россию главным образом производители удобрений, отмечает газета.

По мнению аналитиков, активизация экспортеров поддержит откат курса доллара в ближайшее время в диапазон 90–93 рубля с перспективой ухода чуть ниже этого уровня, передает РБК.

На конец третьего квартала 2023 года в ПСБ ожидают курс на уровне 92,5 рубля за доллар. «При этом дальнейшее сужение профицита торгового баланса настраивает на небольшой откат курса. Наш текущий ориентир на конец года — 95,5 за доллар», — заявили в банке.