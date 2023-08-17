Где на российском рынке труда можно заработать больше всего

По данным опроса, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах жизнь», 30% опрошенных россиян заявили о росте своих доходов за последние два года. Чаще других на это указывали жители Северного Кавказа и Урала, а реже других - жители Северо-Западного федерального округа.

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Так, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, 33% респондентов отметили рост доходов за последние два года (25% незначительный, 8% значительный). Чаще других о росте доходов за последние два года сообщали жители Северного Кавказа и Урала (по 37%), реже других - жители Северо-Западного федерального округа (29%). У 36% респондентов доходы за этот период не изменились.

О снижении доходов заявили 31% опрошенных (у 16% незначительное снижение, у 15% значительное). Вместе с тем 38% опрошенных сообщили, что их финансовое положение за последние два года не изменилось. У 28% оно улучшилось (у 21% скорее да, у 7% определенно да).

Чаще других об улучшении финансового положения говорили жители Дальнего Востока (33%), реже других — в Приволжском федеральном округе (23%). Об ухудшении своего финансового положения за последние два года сообщили 34% (скорее ухудшилось у 25%, определенно ухудшилось у 9%). При этом чаще других об ухудшении своего финансового положения говорили жители Северного Кавказа (44%), реже других — в Сибири (29%).

«Рост доходов лишь у трети населения страны свидетельствует о локальности такого роста, — комментирует статистику председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. — Совершенно очевидно, что повышение доходов обеспечено высокими выплатами участникам и пострадавшим в СВО, повышенными зарплатами в сферах оборонно-промышленного комплекса и информационно-коммуникационных технологий, а также расширением объема государственной социальной поддержки определённых категорий населения. Именно потому, что это локальный результат, а не стабильного роста всей экономики, у трети населения доходы сократились».

Некоторые позитивные моменты в статистике доходов отражают ситуацию, сложившуюся на рынке труда, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. За последний год дефицит кадров возник не только в IT-отрасли, но и в ряде менее квалифицированных областей. В РФ традиционно наблюдается дефицит предложения рабочей силы в квалифицированных рабочих профессиях, а также в низко квалифицированных сферах подсобных работ.

При этом эксперт отмечает, что разница между гражданами, ощущающими рост доходов, и теми, кто заявляет об их снижении, незначительная. Поэтому средний показатель может и указывает на позитивную динамику, но никоим образом не говорит о росте доходов широким фронтом. Такое впечатление может сложиться лишь в отдельных приоритетных областях.

Более заметная динамика роста доходов в кавказском регионе и на Урале связана с тем, добавляет Андрей Кочетков, что там традиционно наблюдается более высокий уровень безработицы. Соответственно на фоне роста дефицита рабочей силы сокращается число неработающих граждан, а вместе с этим растут оценки увеличения доходов.



Ситуация с ростом доходов может складывается из нескольких факторов, поясняет, в свою очередь, общественный деятель, основатель консалтинговой компании «Палладин» Георгий Закревский. По его словам, вероятно, в самом деле, что основной фактор роста — выплаты участникам СВО. Также «нельзя забывать о росте доходов на производствах ВПК, а это в основном Урал, — говорит он. — На некоторых предприятиях выполняющих гособоронзаказ зарплаты выросли в два-три раза и идет постоянный найм новых сотрудников. Но не только военная сфера отвечает за рост доходов. Значительный отток высококвалифицированных специалистов осенью прошлого года снизил конкуренцию на этом рынке, что также привело к росту зарплат», — полагает эксперт.

На данном этапе можно с уверенностью прогнозировать дальнейшую тенденцию на сохранение этого тренда, полагает Георгий Закревский. Даже после завершения активной фазы событий на Украине ВПК будет работать в полную мощь, а набор на службу по контракту продолжится. Доходы же в остальных сегментах будут традиционно зависеть от состояния цен на рынке углеводородов от поступлений в российский бюджет.

В условиях фактической инфляции, которую мы сейчас наблюдаем в России, абсолютно нормально, что увеличиваются доходы населения, утверждает, в свою очередь, инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова. Во многом это в том числе связано ситуацией на рынке труда, уверена она.

Дело в том, говорит она, что в нашей стране сейчас наблюдается минимальная за многие годы безработица — на июнь, к примеру, Росстат фиксирует цифру 3,1%. Плюс к этому ещё и мобилизация и существенный отток за границу квалифицированных специалистов. Что остаётся работодателям для удержания сотрудников? Повышение конкурентоспособной заработной платы, уверена Юлия Кузнецова. Отсюда отчасти также и рост доходов.