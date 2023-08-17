Правительство Германии считает, что цены на газ снизятся не раньше 2027 года

Кабинет Шольца обсуждал 16 августа отчет экспертов министерства экономики о положении дел в энергетике. Министры, сообщает Bloomberg, согласились с выводом авторов отчета о том, что цены на газ могут подняться в ближайшие месяцы и будут оставаться высокими еще как минимум четыре года, а к докризисным они вернутся не раньше 2027 года.
Этот прогноз совпал с недавним прогнозом INES, группы операторов немецких подземных газовых хранилищ (ПГХ), которые тоже считают, что угроза дефицита газа будет сохраняться до начала 2027 года. Они, кстати, советуют строить новые СПГ-терминалы и расширять мощности ПГХ.
«Без расширения инфраструктуры,- говорится в заявлении президента INES Себастьяна Блешке,- сохраняется угроза перебоев со снабжением газа при низких температурах. Эта угроза останется, вероятно, до зимы 2026-2027 годов».
Крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON также предупредила на прошлой неделе, что этой зимой несмотря на низкие цены на газ по сравнению с прошлогодними ценами и довольно спокойную обстановку на газовых рынках Европе придется столкнуться со скачками цен на газ, если проблемы с поставками газа совпадут по времени с сильными холодами.
«Мы должны четко говорить, что структурные изменения, которые произошли в результате событий на Украине, и выпадение российского газа из газового баланса Европы, остаются и будут оставаться еще какое-то время,- подчеркнул генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум.- Следовательно (энергетический) кризис еще не закончился».
Голландские газовые фьючерсы с поставкой в следующем месяце были в середине вчерашнего дня в Амстердаме на уровне 38,38 евро за МВт-час (403 евро за тысячу кубов газа). Эта цена намного ниже цены газа годичной давности, но она все же вдвое выше средней цены в 2008-2021 гг., составлявшей 19,4 евро за МВт-час.
Германия, пожалуй, сильнее остальных членов Евросоюза пострадала от энергетического кризиса. Поэтому в Берлине, считают авторы отчета минэкономики ФРГ, должны продолжать очень внимательно следить за ситуацией на газовом рынке, чтобы как можно раньше обнаруживать потенциальные проблемы и заранее принимать все необходимые меры для их предотвращения. К уже принятым мерам относятся решения правительства Олафа Шольца об ускорении «зеленого» перехода, т.е. замены ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии; строительство терминалов для сжиженного газа (СПГ), развитие водородной инфраструктуры и т.д. Для облегчения положения потребителей, которым приходится оплачивать очень высокие счета за газ и электроэнергию, власти уже выплатили субсидии в размере 22,7 млрд евро. Львиная доля – 18 млрд евро пришлась на 2023 год. Бизнес получил помощь в размере 6,4 млрд евро. В конце года правительство ФРГ еще раз внимательно изучит положение дел в энергетике и примет окончательное решение по дальнейшей поддержке населения и бизнеса.