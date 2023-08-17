Правительство Германии считает, что цены на газ снизятся не раньше 2027 года

Кабинет Шольца обсуждал 16 августа отчет экспертов министерства экономики о положении дел в энергетике. Министры, сообщает Bloomberg, согласились с выводом авторов отчета о том, что цены на газ могут подняться в ближайшие месяцы и будут оставаться высокими еще как минимум четыре года, а к докризисным они вернутся не раньше 2027 года.

Этот прогноз совпал с недавним прогнозом INES, группы операторов немецких подземных газовых хранилищ (ПГХ), которые тоже считают, что угроза дефицита газа будет сохраняться до начала 2027 года. Они, кстати, советуют строить новые СПГ-терминалы и расширять мощности ПГХ.