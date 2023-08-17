Горячее лето 2023 года: российский ВВП снова вырос в июне

В июне российский ВВП вырос на 0,1% после 1,5% в мае с исключенными сезонной и календарной компонентами, оценил Институт ВЭБ.РФ. Это был уже четвертый месяц последовательного роста экономики, в результате которого ВВП вплотную приблизился к предкризисному максимуму декабря 2021 года.

Статья по теме: Распробовали производство

По отношению к соответствующему периоду прошлого года ВВП увеличился на 5,7% после 5,6% в предыдущем месяце, а в целом за первое полугодие рост ВВП к январю-июню 2022 года составил 1,6% (оценка Минэкономразвития — 1,4%).

В июне положительную сезонновыровненную динамику показали сельское хозяйство (0,2%), добыча полезных ископаемых (0,5%), розничная торговля (0,8%), оптовая торговля (1,0%) и чистые налоги на продукты (0,2%). В то же время в минус сработали обрабатывающие производства (-1,0%), производство электроэнергии, газа и воды (- 0,2%), пассажирские перевозки (-1,7%), общественное питание (-0,7%) и платные услуги (-0,7%). Грузооборот с исключенной сезонной компонентой сохранился на уровне прошлого месяца. Наиболее сильный спад показало в июне строительство — минус 2,8% к предыдущему месяцу.

Розничные продажи остаются одним из главных драйверов роста в этом году, комментирует свои расчеты Институт ВЭБ.РФ. Вслед за розничной торговлей в июне повысились оптовые продажи за счет торговли фармацевтической продукцией, а также машинами и оборудованием. На фоне устойчивого роста внутреннего спроса в июне выросла добыча полезных ископаемых. В то же время ряд ключевых секторов, которые демонстрировали быстрый рост в предыдущие месяцы, в июне показали снижение. Так, например, снизилась обработка после интенсивного роста, начавшегося в конце прошлого года. Прежде всего, скорректировалась динамика машиностроительных производств, которые уверенно росли в течение шести месяцев подряд. В наибольшей степени сократилось производство автотранспортных средств в результате остановки на три недели АвтоВАЗа. В целом за второй квартал ВВП вырос неожиданно сильно. По отношению к первому кварталу рост составил 1,9%.

В начале августа глава МЭР Максим Решетников заявил, что по итогам 2023 года российская экономика вырастет «более, чем на 2%» (при этом последний официальный прогноз МЭР от апреля текущего года — 1,2%). Сильно пересмотрел в сторону увеличения свой прогноз роста ВВП и Центральный банк. Если в феврале он оценивал экономическую динамику в диапазоне от одного процента спада до одного процента роста, то актуальная вилка прогноза — от 0,5 до 2%.