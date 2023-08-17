Индия и ОАЭ впервые провели сделку по продаже нефти без доллара

О современной Индии можно говорить очень много и очень долго. Это пятая экономика планеты с самыми высокими среди крупных стран темпами развития экономики, которая уже планирует к середине века выход на второе место. Индия – самая многонаселенная страна планеты. Ее считают самой крупной в мире демократией. А еще она – третий импортер и потребитель нефти. Поэтому ее вступление в процесс дедолларизации очень важно и не сулит американской валюте ничего хорошего.
Индия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали торговать между собой в национальных валютах: индийских рупиях и дирхамах ОАЭ. Нью-Дели только что сообщил о покупке первого миллиона баррелей эмиратовской нефти за рупии. Честь стать пионером в процессе развенчания американского доллара от Индии выпала крупнейшей в стране нефтеперерабатывающей компании Indian Oil Corp. Именно она заплатила за нефть Abu Dhabi National Oil Company не долларами, как обычно, а индийской валютой. Эта сделка последовала за продажей индийскому покупателю 25 килограммов эмиратовского золота за рупии. Сумма «золотой» сделки составила, по данным Reuters, 128,4 млн рупий (1,54 млн долларов).
В прошлом году индийской Центробанк сообщил о новом механизме глобальной торговли за индийские рупии. В июле этот механизм начал действовать с подписания двух нефтяных контрактов с ОАЭ.
Компании согласились расплачиваться национальными валютами, чтобы сократить издержки и избежать конвертации долларов, а также договорились об установлении специальной системы платежей в реальном времени для упрощения переводов. В заявлении Reserve Bank of India объясняется, что соглашения будут способствовать быстрым переводам денег и расширению экономического сотрудничества между двумя странами.
При этом ни Индия, ни ОАЭ не планируют, по крайней мере, в ближайшем будущем как-то сокращать использование американского доллара. По крайней мере, они не заявляют об этом официально. В отличие от России и Китая, которые не скрывают планов свергнуть американскую валюту с трона в ответ на санкционную политику и агрессивную международную политику США. И все же пусть даже формальное участие такой страны, как Индия, в дедолларизации переоценить трудно. Наверняка подключение к борьбе с долларом индийских рупий в какой-то степени ускорит потерю доминирующего положения американской валюты.
В Америке прекрасно видят, что над долларом сгущаются тучи, но делают хорошую мину при плохой игре и твердят, что никаких реальных угроз «зеленому» не видят. Из высокопоставленных американских чиновников последней об отсутствии угроз доллару недавно высказалась министр финансов США Джанет Йеллен. По крайней мере, она, судя по всему, не считает угрозой снижение доли американского доллара в глобальных валютных резервах только в прошлом году на 8%. Центробанки десятков стран, похоже, придерживаются иного мнения и меняют доллары в своих золотовалютных резервах на золото.