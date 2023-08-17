Индия и ОАЭ впервые провели сделку по продаже нефти без доллара

О современной Индии можно говорить очень много и очень долго. Это пятая экономика планеты с самыми высокими среди крупных стран темпами развития экономики, которая уже планирует к середине века выход на второе место. Индия – самая многонаселенная страна планеты. Ее считают самой крупной в мире демократией. А еще она – третий импортер и потребитель нефти. Поэтому ее вступление в процесс дедолларизации очень важно и не сулит американской валюте ничего хорошего.

Индия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали торговать между собой в национальных валютах: индийских рупиях и дирхамах ОАЭ. Нью-Дели только что сообщил о покупке первого миллиона баррелей эмиратовской нефти за рупии. Честь стать пионером в процессе развенчания американского доллара от Индии выпала крупнейшей в стране нефтеперерабатывающей компании Indian Oil Corp. Именно она заплатила за нефть Abu Dhabi National Oil Company не долларами, как обычно, а индийской валютой. Эта сделка последовала за продажей индийскому покупателю 25 килограммов эмиратовского золота за рупии. Сумма «золотой» сделки составила, по данным Reuters, 128,4 млн рупий (1,54 млн долларов).