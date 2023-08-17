Рубль подрастает и без новых мер

Наканцуне, за среду курс рубля к доллару укрепился на 2,5%, что стало самым мощным ростом рубля с мая. Многие участники торгов стали вчера агрессивно сбрасывать валюту после появления информации в СМИ о том, что на среду было запланировано совещание на самом высоком уровне по вопросу введения обязательной продажи валютной выручки и ужесточения оттока капитала из страны.

Статья по теме: Акции и рубль странно отреагировали на решение ЦБ по ставке

Лишь поздно вечером, когда торги на валютном рынке Московской биржи уже закрылись, стало известно, что никаких новых жестких нормативов вводиться не будет. А взамен этого крупные экспортеры обязались увеличить продажу валютной выручки, пишет газета «Ведомости».

Почему все-таки власти не пошли на введение жестких нормативов, которые позволили бы укрепить рубль?

Некоторые эксперты объясняют это тем, что если установить норматив обязательной продажи валютной выручки в 90% в срок 30 дней, то многие компании просто не смогут его выполнить.

Проблема кроется в том, что экспортеры стали переходить на расчеты за свою продукцию в национальных валютах.

Если говорить про юань, то с ним как раз проблем нет и его даже в большом объеме можно легко продать на Московской бирже. Неоднократно наблюдалось, как через кросс-курсы падал доллар в моменты, когда кто-то из крупных игроков выкидывал на биржу большой объем юаня.

Но есть большой вопрос, как и кому продавать рупии,? Он остается открытым.

В целом, торговые отношении с Индией развиваются довольно стремительно. В 2021 году Индия не входила даже в десятку по торговому обороту с РФ, а теперь находится в пятерке лидеров. Но все же индийские товары и услуги в РФ не пользуются достаточно большим спросом в России. Поэтому вряд ли на данном этапе с рупией вообще что-то можно сделать, — поделился мнением с «Экспертом» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Поэтому установление высокого норматива обязательной продажи валютной выручки поставило бы бизнес в неравные условия — те компании, у которых много рупиевой выручки, вынуждены были бы сбрасывать индийскую валюту по невыгодному курсу.

В целом же нельзя исключить и то, что власти просто приберегли жесткие решения на тот случай, если рублю станет совсем худо.

Сегодня на утренних торгах рубль пытался по инерции укрепляться, дорожав к доллару на полпроцента, но ближе к 10.00 мск., когда на рынок выходят крупные игроки, сдал все завоевания и залег в боковик.

Уже это можно было бы назвать хорошим результатом, поскольку рынок еще вчера был уверен, что какие-то ужесточения валютных операций будут введены. Однако затем рубль все же продолжил «лезть вверх» и, вновь чуть просев, на 13.45 стоил 93.39 руб/долл. (при курсе 95.33 около 9 утра).

Продолжаются сохраняться аномалии на срочном рынке. Сегодня фьючерс на курс доллара с расчетами в сентябре торгуется на рубль дешевле, чем «живой» доллар. Вчера этот спрэд был еще больше. «В среду бэквордация сентябрьского контракта на USD (SiU3) в моменте превышала 1,5 руб. И это за месяц до экспирации. В пересчете на доходность в годовых — получается 16% в валюте», — отмечает в своем обзоре эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин.

Такая картина говорит о том, что спекулянты продолжают верить в укрепление рубля. Вот только сильно повлиять на реальный курс рубля к доллару они не могут.

Раньше бы они свою «веру» отыгрывали путем не только продажи фьючерсного контракта на пару доллар-рубль, но и продажей спотового доллара. Его можно было занять у банков и брокеров, чтобы при падении курса доллара откупить дешевле и положить разницу себе в карман. Но сейчас объем американской валюты в стране очень мал, и ее дают взаймы под невыгодные проценты.

Аналитики отмечают, что первой целью роста российской валюты является район 94 руб. за доллар. При пробитии этой преграды ожидания сместятся к 90 руб. за доллар.