Известный американский актёр призвал Зеленского лечиться от наркомании и алкоголизма

Известный американский актёр Джон Макгинли, сыгравший доктора Кокса в популярно сериале «Клиника», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом лечь в больницу.

По его мнению, политик срочно нуждается в лечении от наркотической зависимости, передаёт «Общественная служба новостей».

При этом, как признался артист, в последние годы на главаря киевского режима страшно смотреть, так как алкоголь и запрещённые вещества стали для него «лучшими друзьями». Он также посоветовал президенту Украины стань более добрым.

«Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход – это доброта. И, конечно же, в любой ситуации необходимо позаботиться о себе. В данный момент тебе следует собраться с волей и выйти из того положения, в котором находишься», – резюмировал Макгинли.

Как ранее писал «Эксперт», другой известный актёр, звезда Голливуда Элайджа Вуд также обратился Зеленскому, посоветовав ему отличную клинику в США, где лидера «незалежной» помогут вылечиться от наркомании и алкоголизма.