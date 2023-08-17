Правительство изучит вопрос о создании Московского международного кинокластера

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и столичным властям изучить возможность создания на территории Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии — Московского международного кинокластера.

Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

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Согласно документу, федеральному и городскому правительству предстоит рассмотреть вопрос о специальных мерах поддержки резидентов Московского международного кинокластера, в том числе предоставление им налоговых льгот, субсидий и грантов.

Правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) среди прочего поручается разработать поправки к законам, предусматривающие определение понятий «креативная экономика» и «творческие (креативные) индустрии», определение понятия «креативный кластер» и установление особенностей и условий их деятельности.

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Помимо этого, Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки о полном госфинансировании производства и проката мультфильмов для детей, а также обеспечить внесение изменений, предусматривающих установление ставки по налогу на прибыль в размере 3% для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию анимационной продукции.

Также президент поручил рассмотреть вопрос об оказании мер финансовой поддержки отечественным разработчикам приоритетных программных продуктов, используемых в производственном цикле киноиндустрии, и представить предложения по поддержке использующих образы героев произведений отечественной детской литературы и мультфильмов российских производителей товаров для детей.

Кроме того, кабмину и АСИ до 1 октября поручено обеспечить подготовку и информационную поддержку ежегодного международного турнира по компьютерному спорту. К подготовке мероприятия должны быть привлечены высшие должностные лица регионов, входящих в Арктическую зону и в Дальневосточный федеральный округ страны.

Поручения президента предписано выполнить до 30 сентября 2023 года.