Минобороны РФ рассказало о сбитом в Белгородской области украинском БПЛА

ВСУ утром 17 августа предприняли очередную попытку атаковать российские объекты с помощью беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Украинский дрон уничтожили над Белгородской областью российские средства ПВО, уточнили в ведомстве.

«Сегодня около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — информирует оборонное ведомство.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

В настоящее время в Белгородской области действует средний уровень реагирования, установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Власти региона регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Накануне губернатор Вячеслав Гладков писал, что за сутки ВСУ атаковали область более чем 100 различными снарядами и дронами.