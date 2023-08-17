Минобороны сообщило оперативную информации о ходе СВО на Украине

На брифинге 17 августа официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил оперативную информацию о ходе специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

Согласно данным, озвученным генерал-лейтенантом, на Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 30 боевиков, 3 автомобиля и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» при поддержке авиации и артиллерии отразили 4 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка (ДНР). На этом же направлении штурмовые отряды ВС РФ провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю. На станции Межевая (Днепропетровская область) ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами. Уничтожено до 310 боевиков, 9 автомобилей, 3 боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах населённых пунктов Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь (ДНР). Потери противника составили более 175-ти украинских боевиков, 3 боевые машины, 2 танка, 2 автомобиля, 2 две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями ВС РФ при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака ВСУ и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожено до 195 боевиков, 4 бронетранспортёра «Stryker», 3 автомобиля, 2 БМП, 2 гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США и орудие «FH-70» производства Великобритании.

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кузьмино (ЛНР). Нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Кременная и Червоная Диброва (ЛНР). Потери ВСУ составили до 55 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. Отражены6 атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Синьковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). Уничтожено до 125 боевиков, две боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходный миномёт «Тюльпан», артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах. Так, в районах населённых пунктов Ласточкино (ДНР) и Ивановское (Запорожская область) поражены 2 пункта управления БПЛА ВСУ. В районе населённого пункта Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.

ПВО России перехватили снаряд РСЗО HIMARS, а также уничтожили 18 БПЛА в районах населённых пунктов Житловка (ЛНР), Соледар, Николаевка, Заря, Орлинское (ДНР), Мирное (Запорожская область) и Ольшана (Харьковская область).

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 459 самолётов, 246 вертолётов, 5 805 БПЛА, 431 ЗРК, 11 349 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины РСЗО, 5 918 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 289 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, утром 17 августа около 09:00 мск была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА типа по объектам на территории России. Средствами ПВО украинский ударный беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.