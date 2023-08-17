ОДК удвоит боевую мощность бомбардировщиков Ту-95МС за счет двигателей

Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС нарастят за счет двигателей ОДК уже в 2023 году.

Об этом в ходе посещения предприятия «ОДК-Кузнецов» в Самаре рассказал замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

«В этом году по программе Ту-95МС благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», — сказал замминистра.

Он также напомнил о выпуске глубоко модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М с новыми двигателями НК-32.02.

«Безусловно, двигатели тоже производятся здесь, НК-32 второй серии. И мы уже видим надежность в этой серийности, и долгосрочные программы, которые обеспечивало правительство РФ, все осуществлены», — подчеркнул замглавы Минпромторга.