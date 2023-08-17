Польша проиграла гонку за украинских мигрантов

На заводах, стройках и в гостиницах, где, кроме поляков, до недавнего времени чаще всего работали граждане Украины, с каждым месяцем становится все больше выходцев из Кении, Туниса и Индонезии. Украинцы же все чаще переезжают из Польши в другие страны, пишет Rzeczpospolita.

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«В прошлом году решить кадровые проблемы отельеров и рестораторов помог наплыв украинских женщин-беженцев. Даже люди с более высокими компетенциями — учителя или бухгалтеры — не зная языка, устраивались на простые сезонные работы в гостиничном бизнесе или гастрономии. Сегодня мы видим, что 70-80% из этих людей не вернулись к работе. Можно ожидать, что они вернулись в Украину, уехали в Германию или работают где-то еще», — рассказала сотрудница агентства занятости Idea HR Group, эксперт по рынку труда Северной Торговой палаты Анна Судольская.

Согласно последним данным «Евростата», все больше украинцев уезжают из Польши в другие страны, в том числе в Канаду, Испанию или Германию. Так, на конец июня в Германии проживало уже более 1,3 млн беженцев с Украины, в то время как в Польше их число сократилось до 978 тысяч.

«Польша проигрывает гонку за мигрантов с Украины», — говорится в августовском отчете Ассоциации предпринимателей и работодателей.

Чтобы привлечь в Польшу украинцев и упорядочить их пребывание в стране, члены ассоциации призвали власти четко определиться по поводу правового статуса беженцев, а также продумать их языковую и профессиональную подготовку.

Несмотря на то, что украинцы все еще остаются самой большой группой иностранцев в реестрах органов соцобеспечения, их доля снижается. Если в 2019 году она достигала 75%, то к концу июля 2023-го снизилась до 68,2%, сообщает польское издание.

