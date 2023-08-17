Польские СМИ сообщают о подготовке Варшавы к войне

На фоне провального контрнаступления ВСУ, которое фактически означает поражение Украины в СВО, власти Польши совершают масштабные закупки наступательных вооружений.

Об этом говорится в статье издания Myśl Polska. По мнению автора публикации, руководство республики осуществляет «смелые планы» по вооружению. При этом журналист обратил отметил, что, исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, складывается стойкое впечатление, что Варшава готовится к войне.

«Отсюда мой вопрос, когда война?», – интересуется публицист.

В статье также отмечается, что Польша совсем не учитывает опыт Украины, так как излишне надеется на западное оружие.

«Плохое состояние техники обернулось неспособностью ВСУ одерживать победы на поле боя. Но изменение стратегии Киева уже не изменит ситуацию в зоне спецоперации, а лишь отсрочит полное поражение Украины», – пишет Myśl Polska.

Как писал «Эксперт», ранее польские СМИ уже сообщали, что Варшава готовится к войне. На это, в частности, указывало то, что правительство Польши работало над планом управления государством на случай начала вооружённых конфликтов.

В пояснительной записке к проекту соответствующего документа, который был опубликован на сайте Министерства национальной обороны Польши, отмечалось, что речь идёт об обеспечении бесперебойного управления государством на случай войны, мониторинге и минимизации возможных потерь, а также об устранении последствий угроз безопасности государств.