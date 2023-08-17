Производителю косметики в Москве предоставили льготный заем на 100 млн рублей для развития экспорта

Московская косметологическая компания «БИГ» получила от города льготный заем на 100 млн рублей под 3% годовых для закупки сырья, оборудования и комплектующих, которые будут использоваться для производства продукции на экспорт. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заем был предоставлен Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках программы «Экспорт». В рамках этого проекта компания сможет нарастить торговлю с Грузией, Казахстаном, Белоруссией, Туркменией, Узбекистаном, Монголией. На данный момент уже производятся поставки в страны СНГ, Сирию, Иран и другие. Само предприятие также вложит не менее 65 млн рублей своих средств в развитие экспорта, пояснил заммэра.

Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Компания «БИГ» занимается выпуском всего спектра косметической продукции для детей и взрослых. В их числе – шампуни, мыло, кремы, профессиональные средства для ухода и окрашивания волос и другие товары. Продукция соответствует всем российским и международным стандартам.

Как напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает около 10 мер поддержки, в их числе льготные кредиты и займы. Так, по программе «Экспорт» предприятия могут получить до 300 млн рублей на срок до пяти лет.

Ранее компании «БИГ» был выдан заем в размере 200 млн рублей. Средства помогли нарастить экспорт в страны Таможенного союза и Азии, а также значительно увеличить объем поставок за рубеж, добавили в пресс-службе.