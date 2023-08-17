Путин поручил изменить условия выплаты детского пособия до 1,5 лет

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой до 1 октября внести изменения в законодательство, сохраняющие за родителями право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет даже в случае их выхода на работу. Соответствующее поручение по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума опубликовано на сайте Кремля.

Статья по теме: Зайки без лужайки «Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода матери или иных лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет», — говорится в президентском поручении.

