Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» заморозил цены на социально значимые товары

Накануне начала нового учебного года и сборов детей в школу крупнейший в стране ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» заморозил на два месяца цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, в том числе на смартфоны и ноутбуки.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию компании, данное решение принято на фоне колебаний валютных курсов.

Отмечается, что программа реализована в рамках совместной работы с Минпромторгом и ФАС по стабилизации ценовых условий на территории страны. Инициатива рассчитана на два месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации.

Таким образом, минимум до середины октября по минимальным ценам июля будут доступны ноутбуки, смартфоны и внешние аккумуляторы, актуальные для покупателей в преддверии начала нового учебного года.

Кроме того, в перечень социально значимых товаров вошли холодильники и морозильники, газовые и электрические плиты, духовые шкафы, микроволновые печи, электрочайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, климатическая техника, приборы для укладки волос и товары личной гигиены.

Как напомнил коммерческий директор ритейлера Олег Муравьёв, в марте 2022 года компания «М.Видео-Эльдорадо» уже фиксировала розничные цены на социально значимые товары – тогда это помогло многим россиянам при срочных или внеплановых покупках.

По его словам, сейчас это важно ещё и на фоне подготовки к новому учебному году. При этом как отметил Муравьёв, в точки зрения товарных запасов ситуация сейчас стабильная, ритейлер обладает достаточными объёмами различной техники по всей стране для удовлетворения текущего спроса.

