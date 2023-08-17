Росавиация: три российских самолёта пересекли границы Эстонии и Финляндии

Три самолёта российских авиакомпаний, находясь над нейтральными водами, из-за погоды и грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии.

Как передаёт РИА Новости, об этом говорится в заявлении Росавиации – федерального агентства воздушного транспорта РФ. По данным ведомства, инцидент произошёл 17 августа с воздушными суднами авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер», которые выполняли свои полёты над нейтральными водами Калининграда.

В связи со сложными погодными условиями и грозой российские самолёты были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии.

Аэронавигационные службы указанных государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание наших воздушных судов. В этой связи Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие.

