«Рособоронэкспорт» заключил контракты на сумму около $600 млн

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подписала на форуме «Армия-2023» несколько экспортных контрактов на сумму около $600 млн.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Михеева.

«Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около $600 млн, обсудили с партнерами развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе увидели большой интерес к проектам индустриального партнерства», — рассказал Михеев.

По его словам, в 2023 году «Рособоронэкспорт» провел на форуме презентации свыше 350 образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения для делегаций из более чем 30 стран.

«Достигли договоренностей о совместном производстве на территории заказчиков автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов, а также установке российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси партнеров», — отметил глава предприятия.