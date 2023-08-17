Российские колледжи начнут готовить операторов беспилотных авиасистем

Минпросвещения РФ утвердило перечень профессий, по которым ведется обучение в колледжах.

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Как сообщил в ходе Московского урбанистического форума глава ведомства Сергей Кравцов, среди прочего в список включили специальность оператора беспилотных авиационных систем, передает ТАСС.

«Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение как в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии. В него вошли 5 110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», — цитирует чиновника агентство.

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Сообщается, что также в обновленный список вошли такие профессии, как автомехатроник, инспектор подразделения транспортной безопасности, оператор трехмерной печати, добровольный спасатель и так далее.

Напомним, в июне кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. Она предполагает, что в течение ближайших 6,5 лет в РФ сформируется новая отрасль экономики, связанная с производством и применением гражданских беспилотников. Рост российского рынка беспилотных авиасистем, согласно стратегии, составит примерно 1 млн единиц в год к 2035 году, рыночная доля российских производителей должна вырасти с 50% до 80%.