«Ростех» представил многоцелевой модульный вертолет Ка-226Т

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») продемонстрировал на площадке форума «Армия-2023» многоцелевой модульный вертолет Ка-226Т.

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Как отмечается на сайте «Ростеха», вертолет можно быстро конвертировать в пассажирский, грузовой, санитарный или поисково-спасательный вариант с помощью замены одного модуля на другой; при этом весь процесс трансформации занимает всего полчаса.

«Модернизированная машина адаптирована для полетов в горах и над водной поверхностью. Высота применения выросла почти на километр —до 6500 м над уровнем моря. В фюзеляже вертолета применены облегченные материалы, установлена авариестойкая топливная система, что повышает уровень безопасности для пилотов и пассажиров. Ка-226Т оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, что снижает нагрузку на пилотов и повышает управляемость воздушного судна. Кроме того, благодаря увеличению объема топливных баков выросла дальность полета машины», — указывается в сообщении.

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По словам замгендиректора холдинга по продажам вертолетной техники Антона Королева, машину продолжают совершенствовать и дальше. «Идет выпуск конструкторской документации для новой импортозамещенной модификации Ка-226Т. При этом проектирование ведется исключительно в цифровом формате. Это позволяет добиться повышенной точности в расчетах и быстрее запустить воздушное судно в серию», — отметил Королев, уточнив, что внешне машина останется прежней — изменится именно состав систем.

Сообщается, что в настоящий момент Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России» проводит статические испытания узлов и агрегатов машины.

Предполагается, что новые российские двигатели ВК-650В поступят в третьем квартале 2023 года для адаптации и испытаний на вертолете.

«Соосная схема обеспечивает компактность и высокую маневренность. Вертолет устойчив к боковому ветру и обладает высокой скороподъемностью. Ка-226Т может садиться на крайне ограниченные по размерам площадки, в том числе на морские суда», — говорится в пресс-релизе.

При необходимости вертолет может комплектоваться кислородным оборудованием, системой аварийного приводнения и прочей техникой, подчеркивают в госкорпорации.